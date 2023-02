Olympia-Star Roman Kostomarow wurden beide Füße amputiert!

Tragische Nachrichten um Roman Kostomarow (46)! Als Eiskunstläufer ist der gebürtige Russe berühmt geworden. Immerhin konnten er und seine Tanzpartnerin Tatiana Nawka im Jahr 2006 Gold bei den Olympischen Winterspielen nach Hause holen! Bereits im jungen Alter von neun Jahren hatte er das Eislaufen begonnen, weshalb der Sportler so manchen Weltmeister- und Europameistertitel für sich entscheiden konnte. Doch nun scheint seine Karriere beendet zu sein: Nach einer Lungenentzündung müssen Roman beide Füße amputiert werden!

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, musste sich Roman am vergangenen Mittwoch einer überraschenden Notoperation unterziehen. Nach einer Lungenentzündung war der 46-Jährige im Januar auf die Intensivstation gebracht worden, woraufhin er in ein künstliches Koma versetzt wurde. Schließlich wurden dem Zweifachpapa jetzt beide Füße amputiert. Der Grund: Bei Roman wurde ein Gangrän-Risiko diagnostiziert, das das Absterben von Körperteilen zufolge haben kann. Im Falle einer Sepsis kann es dabei auch zum Tod kommen. Wie es in einem Statement gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Tass heißt, bange man nun auch um Romans Hände.

Etwa einen Monat nach seiner Einlieferung meldete sich Romans Frau, Oksana Domnina, pünktlich zum Geburtstag ihres Gatten via Instagram. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Held, mein Stärkster, mein Liebling, mein Champion in allem. [...] Vor genau einem Jahr hätten wir uns nicht einmal in unseren schlimmsten Träumen vorstellen können, dass uns so etwas passieren könnte. Aber wir werden alles überwinden", hieß es unter einem gemeinsamen Schnappschuss des Paares.

Getty Images Tatiana Navka und Roman Kostomarow im März 2004

Getty Images Roman Kostomarow im Februar 2006

Instagram / domninaoksanaice Oksana Domnina und Roman Kostomarow

