"Sehr deprimierend": Shania Twain fürchtete Stimmverlust!

Sie musste viel durchmachen! Shania Twain (57) erfreut sich derzeit an ihrem neuen Album "Queen Of Me", das seit Kurzem auf dem Markt ist. Doch für die Country-Musik-Ikone stand lange nicht fest, ob sie überhaupt jemals wieder Musik aufnehmen kann. Denn nachdem sie im Jahr 2003 an Borreliose erkrankt war, hatten auch ihre Stimmbänder sehr zu leiden. Die Brünette unterzog sich dann einer Stimmband-OP, doch auch diese strapazierte die Bänder im Kehlkopf sehr. Shania packt nun über eine Zeit aus, in der sie dachte, nie wieder singen zu können!

In der TV-Show "Lorraine" berichtet die 57-Jährige: "Die Vorstellung, nie wieder meine Stimme nutzen zu können, war sehr deprimierend und verheerend für mich." Sie erklärt, dass ihr nicht nur das Singen, sondern selbst das Sprechen für viele Jahre extrem schwer gefallen sei. "Es hat so lange gedauert, herauszufinden, was genau meine Stimme überhaupt so belastete. Schlussendlich waren es Nervenschäden im direkten Zusammenhang mit der Borreliose", erklärt die "Come On Over"-Interpretin.

Shanias Stimme habe sich seit ihrer Erkrankung und seit der OP sehr verändert – das sei auch ihren Fans schnell aufgefallen. Lange habe sich die Brünette für den Stimmwandel geschämt, doch heute meint sie: "Hauptsache, ich kann wieder Alben produzieren und Konzerte geben."

Getty Images Shania Twain im Jahr 2022

Getty Images Shania Twain im Jahr 2020

Getty Images Shania Twain im Jahr 2017

