So war das Ehe-Drama um Iris und Peter für Cosimo Citiolo!

Wie nahm Cosimo Citiolo (41) das alles wahr? Während des diesjährigen Dschungelcamps kam es außerhalb des australischen Busches zu einem waschechten Eklat. Iris Klein (55) warf ihrem Mann Peter vor, sie mit Djamila Rowes (55) Dschungelbegleitung Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Auch wenn die beiden die Vorwürfe bis heute abstreiten, stecken Iris und ihr Mann noch immer in einer Ehekrise. Cosimo schildert die Geschehnisse gegenüber Promiflash nun aus seiner Sicht!

Auf der "Liebesreich Pre-Valentinstagsparty by David Lovric" erklärte Cosimo Promiflash nun seine Sichtweise. "Es ist schade, wenn dann so eine Yvonne kommt und man nach zwanzig Jahren Ehe sieht, wie sie da im Aufzug alleine waren. Da kann man jetzt gutreden, aber Scheiße kann man nicht wieder gutreden", erinnerte sich der 41-Jährige. Er sei in dem ganzen Affären-Drama mitten drin gewesen – genauso wie seine Freundin Nathalie Gaus. Sie verriet, wie mies die Stimmung unter den Begleitungen im Hotel deswegen gewesen sei: "Gemischt, also ein Auf und Ab der Gefühle, dieser Skandal mit Peter und Iris natürlich. Der hat ziemlich dominiert. Die Stimmung war dann angeschlagen."

Derweil herrscht bei den Fans von Iris und Peter große Verwirrung. Im Netz hatte die Mutter von Daniela Katzenberger (36) immer wieder gegen ihren Mann und seine angebliche Affäre Ivonne geschossen. Doch vor wenigen Tagen wurden die beiden dann zusammen in Mallorca erwischt. Besonders merkwürdig: Iris versteckte sich auf der Rückbank von Peters Auto.

RTL Cosimo Citiolo im Dschungeltelefon

Instagram / nathalie_gaus Cosimo mit seiner Freundin Nathalie

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars" 2020

