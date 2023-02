"Sollte fegen": So bereitet sich Ryan Reynolds auf Baby vor

Ryan Reynolds (46) kann die Geburt seines vierten Kindes kaum noch erwarten! Seit zehn Jahren sind der Deadpool-Star und seine Liebste Blake Lively (35) miteinander verheiratet. In den darauffolgenden Jahren machten ihre Kids James, Ine und Betty ihr privates Glück komplett. Doch die Familienplanung schien noch nicht abgeschlossen zu sein: Im September vergangenen Jahres ließ Lively die Baby-Bombe platzen. Vorbereitet ist Ryan auf sein viertes Kind allerdings noch nicht!

Während seines Auftritts in der "The Kelly Clarkson Show" wurde der 46-Jährige gefragt, wie er und Blake sich auf ihren weiteren Nachwuchs vorbereiten: "Beim ersten Mal ist alles perfekt, und man richtet alles ein und alles ist sterilisiert. Beim vierten Mal denkt man nur noch: 'Oh richtig, das passiert jetzt. Das passiert wirklich. Ich sollte fegen oder so'", scherzte er. Doch obwohl Ryan und Blake aktuell "nicht so viel" vorbereitet haben, seien sie "sehr aufgeregt".

Mit der anstehenden Geburt seines vierten Kindes dachte Ryan schließlich darüber nach, seine Stunts während der Dreharbeiten eines Films einzuschränken. "Ich mache seit 25 Jahren Actionfilme, ich habe mir zwölf Knochen gebrochen, ich hatte gerade eine siebte Operation, und weißt du, Kinder machen einen fertig", erklärte er Jimmy Fallon (48) in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" und fügte zudem hinzu: "Ich überlege mir jetzt, ob ich noch Stunts machen soll, weil ich langsam merke, dass ich immer noch in der Lage sein will, mit meinen Kindern aktiv zu sein."

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, November 2022

Getty Images Ryan Reynolds, Schauspieler

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Kindern, 2016

