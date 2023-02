Waren Julian Claßen und Tanja etwa in den Flitterwochen?

Sind sie jetzt etwa doch schon verheiratet? Julian Claßen (29) und seine wahrscheinliche Noch-Ehefrau Bibi Claßen (30) hatten ihre Fans im Frühling vergangenen Jahres mit ihrer Trennung überrascht. Julian trauerte nicht lange und schon war wenige Monate später mit der ehemaligen Schwimmerin Tanja Makarić (25) zusammen. Seitdem sind immer mal wieder Hinweise aufgetaucht, dass die beiden schon geheiratet haben. Der Verdacht erlosch jedoch bei einem eindeutigen Post des Paares. Aber jetzt ein erneuter Hinweis – waren Julian und Tanja in den Flitterwochen?

Tanja postete in ihrer Instagram-Story eine Aufnahme von einer Karte, auf der "Happy Honeymoon" steht – Honeymoon bedeutet übersetzt Flitterwochen. Auch Julian teilte zur gleichen Zeit die Rückseite der Karte in seiner Story. "Love ist in the Air! Wir freuen uns sehr, dass Sie heute mit uns in ihr gemeinsames Glück starten", ist dort zu lesen. Ist die Scheidung mit Bibi also schon durch oder ist es wieder nur ein Hinweis auf die falsche Fährte?

Nach den Ehegerüchten hatten die beiden Influencer diese Annahme selber aufgedeckt, indem sie ihre Reisedokumente in der Story geteilt hatten. Hier war eindeutig zu erkennen gewesen, dass Tanja immer noch ihren Nachnamen Makarić trägt.

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und Julian Claßen

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und YouTuber Julian Claßen

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić an Silvester

