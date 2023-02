Will er jetzt auch singen? Gigi Birofio ist heute bei DSDS

Gigi Birofio (23) hat ein paar aufregende Projekte hinter sich! Der einstige Ex on the Beach-Kandidat hatte sich erst vor einigen Tagen einer besonderen Herausforderung vor laufenden Kameras gestellt: Im Dschungelcamp hatte er nach Siegerin Djamila Rowe (55) den zweiten Platz belegt. Daraufhin ist er gestern sogar beim RTL Turmspringen angetreten. Jetzt ist Gigi auch noch bei DSDS zu sehen – will der TV-Casanova nun etwa auch als Musiker durchstarten?

In einem kurzen Vorab-Clip zur heutigen DSDS-Folge, den RTL jetzt veröffentlichte, ist Gigi beim Casting zu sehen. Doch der temperamentvolle Italiener will nicht etwa selbst vor Dieter Bohlen (69) und Co. singen, er unterstützt lediglich seinen Kumpel Peris Grigoriadis. Der Nachwuchsmodel schwärmt von seinem besten Freund: "Er ist der Einzige, der mich jemals singen gehört hat."

Gigi rechnet Peris bei DSDS gute Chancen aus! "Er hat Potenzial. Er kann variieren – er kann tief und hoch", beschrieb er den Gesang seines Buddys. Ob er die Jury mit seinem musikalischen Talent letztendlich überzeugen kann, sehen die Fans dann aber erst in der heutigen Folge der Castingshow.

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Dschungelcamp-Teilnehmer

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

