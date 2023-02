Allein als Single: Sam Dylan hat keine Lust auf Valentinstag

Sam Dylan (32) scheint kein großer Fan des Valentinstags zu sein! Nach einigen Auf und Abs hatten der Prince Charming-Star und sein Ex Rafi Rachek (33) im Juni vergangenen Jahres verkündet, dass sie von nun an getrennte Wege gehen. Seitdem ist es ruhig um das Liebesleben des Entertainers geworden. Nun verbringt Sam den Valentinstag als Single. Hat er etwas Besonderes für den Tag geplant?

Im Rahmen der "Liebesreich Pre-Valentinstagsparty by David Lovric" verriet der 32-Jährige Promiflash, wie er den Tag der Liebe verbringen wird: "Zu Hause allein als Single. [...] Ich glaube nicht, dass ich bis dahin einen Freund habe, also alleine zu Hause." Vergeben oder Single – Sam war noch nie ein Fan vom Valentinstag: "Ich liebe amerikanische Sachen. Ich liebe auch Halloween, aber Valentinstag habe ich ehrlich gesagt noch nie so gefeiert."

Sam findet, dass Valentinstage "so gestellt" sind: "‘Wir müssen...’, wie so ein Weihnachtsfoto, ein Foto posten, dass wir total verliebt sind. Das sollte man an jedem anderen Tag machen und man sollte sich auch an anderen Tagen Blumen schicken, nicht nur am Valentinstag, also sich jeden Tag lieben. Der Sex sollte nicht nur an Valentinstag gut sein", erklärte der ehemalige Promi Big Brother-Star außerdem im Promiflash-Interview.

ActionPress Rafi Rachek und Sam Dylan im Oktober 2021 in Köln

Getty Images Sam Dylan im Dezember 2022

privat Sam Dylan, Reality-TV-Star

