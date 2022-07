Nach Aus mit Rafi: Sam Dylan hat keinen Liebeskummer mehr

Sam Dylan (31) hat sich offenbar mit der Trennung abgefunden. Anfang Juni hatte der ehemalige Prince Charming-Kandidat bekannt gegeben, dass er nicht mehr mit seinem Freund Rafi Rachek (32) zusammen ist. Nach zahlreichen Höhen und Tiefen hätten sie sich dazu entschieden, ihre Beziehung endgültig zu beenden – leichtgefallen ist ihnen das aber nicht. Mittlerweile kommt Sam jedoch immer besser mit der Situation klar: Er hat keinen Liebeskummer mehr!

In seiner Instagram-Story verriet der 31-Jährige: "Langsam gewöhne ich mich ans Alleinsein, was ich die ersten Wochen ganz schlimm fand. Ich habe keinen Liebeskummer. Ich glaube, ich komme mit einem blauen Auge aus der Sache raus." Es gebe zwar immer noch Momente, in denen er denke, dass er einsam sei oder etwas vermisse. "Aber ich sage mir dann immer: 'Nein, es ist besser so. Das, was alles zum Schluss passiert ist, willst du nie mehr erfahren und fühlen'", erklärte der Reality-TV-Star.

Trotz der gescheiterten Beziehung hat Sam mit seinem Verflossenen noch Kontakt. "Wir sind ja im Guten auseinandergegangen", erzählte Rafi vor wenigen Wochen in seiner Instagram-Story. Auch er gewöhne sich nach und nach ans Single-Leben: "Momentan genieße ich die Zeit für mich, um einfach vieles zu reflektieren."

ActionPress Sam Dylan, Influencer

Instagram / rafirachek Rafi Rachek und Sam Dylan

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Reality-TV-Star

