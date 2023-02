Bald offiziell? Pete Davidson turtelt schon wieder mit Chase

Ist Pete Davidson (29) etwa wieder in festen Händen? Nachdem der Comedian sich im vergangenen Jahr von Kim Kardashian (42) getrennt hatte, datete er für kurze Zeit Model Emily Ratajkowski (31). Nun scheint er wieder eine neue Flamme zu haben. Seit rund zwei Monaten wurde der Comedian immer wieder auf süßen Dates mit der Schauspielerin Chase Sui Wonders (26) gesehen. Jetzt wurden Pete und Chase schon wieder beim Händchenhalten beobachtet!

Auf den Schnappschüssen, die US Weekly vorliegen, kuscheln die "Bodies, Bodies, Bodies"-Co-Stars total happy bei einem Hockey-Spiel in New York. Hand in Hand schauten sie sich das Eishockey-Spiel der New York Rangers an und wirkten dabei ganz verliebt. Offenbar wollte Pete aber nicht erkannt werden – der 29-Jährige zog sich seine Wollmütze tief ins Gesicht und hatte sich zudem mit einer Gesichtsmaske ausgestattet.

Ihren ersten gemeinsamen Urlaub haben die beiden auch schon hinter sich. Erst im Januar war das mutmaßliche Paar am Strand in Hawaii gesehen worden. Wie Page Six berichtet hatte, konnte der Schauspieler anscheinend kaum die Finger von der 26-Jährigen lassen. Ganz ungeniert hatte er der Beauty an den Po gefasst, während diese ihn innig umarmte. Die Beziehungsgerüchte bestätigten sie bisher aber noch nicht.

Getty Images Pete Davidson im September 2022

Getty Images Chase Sui Wonders im Juni 2022

Getty Images Pete Davidson im Mai 2022

