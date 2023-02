Drew Barrymores Ex-Ehemann Will Kopelman wird wieder Papa!

Will Kopelman schwebt mal wieder im Vaterglück! Der Schauspieler war in erster Ehe mit seiner berühmten Kollegin Drew Barrymore (47) verheiratet gewesen. Gemeinsam hatten die beiden zwei Töchter auf der Welt begrüßen dürfen, bevor sie sich 2016 schließlich scheiden ließen. Anschließend fand der US-Amerikaner erneut die große Liebe in seiner zweiten Frau Alexandra Michler (35) – und jetzt werden die Turteltauben auch noch Eltern!

Auf ihrem Instagram-Profil verkündete Alexandra nun die süßen Neuigkeiten. Ein Foto zeigt die Blondine im Central Park in New York – und zwar mit Babybauch! Die Journalistin verriet zu der Aufnahme auch direkt, was sie bekommen: "Das Jahr der Jungs" – Alex und Will werden also Eltern eines kleinen Jungen!

Die Freude über das Babyglück dürfte nicht nur bei dem Paar groß sein – auch Drew freut sich sicherlich mit ihrem Verflossenen. Die Ex-Partner pflegen auch nach ihrer Scheidung ein gutes Verhältnis und feiern gelegentlich sogar Weihnachten zusammen.

Anzeige

Instagram / willkopelman Will Kopelman und Allie, 2021

Anzeige

Getty Images Will Kopelman im Januar 2013

Anzeige

Getty Images Allie und Will Kopelman im Mai 2022 in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de