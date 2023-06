Drew Barrymores Ex Will Kopelman ist wieder Vater geworden!

Tolle Neuigkeiten von Will Kopelman! Der Schauspieler ging einige Jahre gemeinsam mit Drew Barrymore (48) durchs Leben, bis sie sich dann 2016 wieder scheiden ließen. Gemeinsam haben sie auch zwei Töchter. Mittlerweile ist Will wieder glücklich vergeben und erwartete sogar Nachwuchs. Jetzt dürfen sich Drew und Wills Kinder auch endlich große Schwestern nennen – denn er ist wieder Papa geworden!

Das teilte die neue Frau des 44-Jährigen auf Instagram mit. Alexandra Michler (36) postete einige niedliche Schnappschüsse aus dem Krankenhaus und schrieb dazu: "John Keats Kopelman. Geboren bei Sonnenaufgang, 5:48 Uhr am 15. Juni 2023." Auf einem Foto gibt Will seiner Frau einen liebevollen Kuss, während ihr Baby in ihrem Arm liegt. Auf einem anderen kuschelt Alexandra liebevoll mit dem Neugeborenen.

Bislang hat sich Drew noch nicht zu den Babynews geäußert. Sicherlich freut sich die "50 erste Dates"-Schauspielerin mit ihrem Ex – die beiden sollen nämlich auch nach ihrer Scheidung ein gutes Verhältnis zueinander haben. Gelegentlich feiern sie sogar Weihnachten zusammen!

Instagram / alliemichlerkopelman Will Kopelman, seine Frau Allie und ihr Baby

Instagram / alliemichlerkopelman Allie Michler Kopelman mit ihrem Baby

Getty Images Will Kopelman und Drew Barrymore im Mai 2012

