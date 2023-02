Dschungel-Zoff: Ist bei Cosimo und Gigi wieder alles im Lot?

Ist die Bromance zwischen Cosimo Citiolo (41) und Gigi Birofio (23) wieder in vollem Gange? Im Dschungelcamp machten der DSDS-Star und der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer den Eindruck, sich blendend zu verstehen. Bei der Reunion kam dann jedoch Streit auf, weil Gigi behauptete, Cosimo habe diese Freundschaft schon vorab geplant und habe damit nur die Aufmerksamkeit auf sich lenken wollen. Nun kamen die Kandidaten erneut zusammen. Konnten Gigi und Cosimo ihre Differenzen beilegen?

Bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - Das Nachspiel" saßen die beiden Italiener wieder Seite an Seite. Als die Moderatoren Jan Köppen (39) und Sonja Zietlow (54) nachhakten, ob sie denn nun wieder Freunde seien, erklärte Gigi, dass es bei jeder Seite zwei Seiten gebe. "Ich habe mir Cosimos Seite angehört und – okay", meinte der Realitystar. Immerhin scheint zwischen ihnen nun kein böses Blut mehr zu fließen. "Wir gehen nachher was trinken", verkündete Cosimo.

Das dürfte vor allem auch die Fans der beiden freuen. Dass sich die Spaßvögel zerstritten hatten, enttäuschte einige. "Ich will nicht, dass die streiten" und "Es macht mich traurig, dass die Bromance zwischen Gigi und Cosimo nicht angehalten hat", war nach der Zankerei auf Twitter zu lesen.

RTL Luigi Birofio und Cosimo Citiolo bei der Schatzsuche im Dschungelcamp 2023

RTL Cosimo Citiolo im Dschungeltelefon

RTL Gigi im Dschungelcamp

