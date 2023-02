Endlich! "Sister Wives"-Madison-Brown wieder Mama geworden

Madison Rose Brown Brush (27) ist offiziell stolze Dreifach-Mama! Ihr Vater Kody Brown (54) und seine vier Frauen werden seit Jahren für die US-amerikanische Reality-Serie Alle meine Frauen von der Kamera begleitet – auch seine Tochter Madison, die Kody mit Janelle (53) bekommen hat, stand hin und wieder im Fokus der Show: So verkündete sie im Juli vergangenen Jahres, dass sie zum dritten Mal schwanger ist. Jetzt war es endlich so weit und Madison durfte ihre kleine Tochter auf der Welt begrüßen!

Das verkündete die 27-Jährige auf ihrem Instagram-Account: "Willkommen auf der Welt, Josephine Lee Brush!", schrieb die stolze Mama zu einem niedlichen Bild, auf dem die Kleine in einem rosafarbenen Strampler schläft. Laut des Postings wog "Little Miss Joey" bei der Geburt rund 3,6 Kilogramm.

Ihre Fans freuen sich für Madison: "Herzlichen Glückwunsch, Mama! Du hast großartige Arbeit geleistet, und jetzt kannst du all Kuscheleinheiten mit deinem Baby genießen! Sie kann glücklich sein, so unglaublich liebevolle Eltern zu haben!", "Oh, wie niedlich! Ich liebe ihren Namen!" oder "Herzlichen Glückwunsch, Maddie und Caleb. Danke, dass ihr euer Leben mit uns teilt", schrieben einige User in den Kommentaren.

Anzeige

Instagram / madison_rose11 Madison Rose Brown Brush mit ihrem Mann Caleb und ihren Kindern Evie und Axel

Anzeige

Instagram / madison_rose11 Madison Rose Brown Brushs Tochter Josephine Lee Brush

Anzeige

Instagram / madison_rose11 Madison Rose Brown Brush, Reality-Star

Anzeige

Denkt ihr, dass sich Kody oder Janelle zu ihrem Enkelkind äußern werden? Ja, bestimmt! Nein, ich denke eher nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de