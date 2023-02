Harry und William schwiegen zehn Jahre zu Lady Dis Unfall

Darüber haben Harry und William jahrelang nicht gesprochen! Schon 26 Jahre sind seit Prinzessin Dianas (✝36) tragischem Unfall in Paris vergangen. Inzwischen spricht ihr Sohn Prinz Harry (38) ganz offen über den Tod seiner Mutter. Er und sein Bruder Prinz William (40) verkrafteten das Unglück im Tunnel des Pont de l'Alma jedoch nur sehr schwer. Laut Harry habe es sehr lange gedauert, bis die beiden miteinander über den Unfall der Mutter sprachen!

Ganze zehn Jahre mussten vergehen, bis sie sich über die Tragödie austauschen konnten, schreibt der Royal in seiner Biografie "Reserve". Als Harry 2007 erstmals nach Paris gereist war, ließ er sich nach seiner Ankunft gleich zwei Mal durch den Tunnel fahren, in dem seine Mutter den Unfall hatte. Daraufhin rief der Brite seinen Bruder an und erzählte ihm davon. "Nichts davon überraschte ihn. Wie sich herausstellte, war auch er schon durch den Tunnel gefahren", berichtet der Prinz. Das sei das erste Mal gewesen, dass die beiden über den Unfall sprachen.

William flog einige Tage später ebenfalls in die französische Hauptstadt, wo sich König Charles' (74) Söhne zusammen das Finale der Rugby-Weltmeisterschaft anschauten. Nach dem Sportevent unterhielten sich die Brüder erstmals über den Unfall ihrer Mutter. Es stellte sich heraus, dass beide mehr als unzufrieden mit den Untersuchungen dessen waren. "Ein Witz, da waren wir uns einig", gibt Prinz Harry preis. Die Geschwister planten eine Forderung zur Wiederaufnahme, wozu es jedoch nie kam.

Getty Images Prinz Harry im September 2022

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, November 2018

Getty Images Prinz William und Prinz Harry 2017 in London

