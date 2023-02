"Just Because": Matthew McConaughey kündigt weiteres Buch an

Er wird zum Wiederholungstäter! Matthew McConaughey (53) gehört zu den erfolgreichsten Schauspielern Hollywoods. Der Filmstar konnte in seiner Karriere schon einige Preise und Titel für seine Arbeit abräumen. Er erhielt nicht nur den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in "Dallas Buyers Club", sondern wurde auch schon zum "Sexiest Man Alive" gewählt. Jetzt kündigte Matthew die Veröffentlichung seines ersten Kinderbuchs an!

Geplant war das allerdings nicht: "Ich hatte nicht vor, ein Kinderbuch zu schreiben. Die Idee zu 'Just Because' kam mir um zwei Uhr nachts", plaudert der Hollywood-Star in einem Interview mit dem People Magazine aus. Er habe das Gefühl, das illustrierte Buch wird Kinder aller Altersgruppen ansprechen. "Es erforscht die Komplexität des Lebens durch die Augen der Kinder", erzählt der Amerikaner.

Sein Debüt als Autor gab der "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?"-Darsteller schon 2020. Damals verschriftlichte er seine Memoiren und verriet darin einige schockierende Details aus seinem Leben. Mit "Greenlights" landete der 53-Jährige kurz nach der Veröffentlichung auf der Bestsellerliste der New York Times.

Getty Images Matthew McConaughey mit seiner Frau Camila Alves und den Kindern Livingston, Levi und Vida, 2014

Getty Images Matthew McConaughey in New York, 2018

Getty Images Matthew McConaughey, Hollywood-Star

