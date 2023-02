Reese Witherspoon gratuliert Jennifer Aniston zum Geburtstag

Reese Witherspoon (46) findet wunderbare Worte zum Geburtstag. Die Schauspielerin und Jennifer Aniston (54) sind bereits seit Jahren gut befreundet. Sie waren schon in verschiedenen Sendungen gemeinsam zu sehen, wie beispielsweise in der Serie Friends. Auch in der Drama-Serie "The Morning Show" spielen sie Seite an Seite. Am vergangenen Samstag ist Jennifer 54 Jahre alt geworden. Und zu ihrem Ehrentag teilte Reese herzliche Geburtstagswünsche.

"Alles Gute zum Geburtstag, Jennifer! Was für ein Geschenk, jeden Tag mit meiner großen Schwester an 'The Morning Show' arbeiten zu dürfen", schrieb sie unter einem Instagram-Beitrag, der eine Reihe von gemeinsamen Bildern von Jennifer und Reese zeigt. "Du gibst immer den besten Rat und endlose Liebe und Unterstützung. Ich liebe dich, Jen!", führte Reese ihre Geburtstagsglückwünsche weiter aus. Jennifer kommentierte den freundschaftlichen Beitrag mit den Worten: "Aw, ich liebe dich, meine süße Schwester."

Einen Tag davor teile Jennifer eine Bildreihe mit Schnappschüssen von dem Set der Serie "The Morning"-Show. "Ich liebe, liebe, liebe diese Crew", kommentierte sie die Aufnahmen. Auch Reese stimmte ihr in den Kommentaren zu: "Ich liebe dich und unsere ganze Besetzung und unsere Crew so sehr!"

Anzeige

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon und Jennifer Aniston

Anzeige

Getty Images Reese Witherspoon und Jennifer Aniston im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon und Jennifer Aniston

Anzeige

Wie findet ihr den Geburtstagspost von Reese für Jennifer? Wirklich schön! Na ja, meinen Geschmack trifft es nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de