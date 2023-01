Seltsam oder cool? Sam Smith posiert oberkörperfrei mit Helm

Sam Smith (30) zeigt sich mal wieder in einem ungewöhnlichen Look. In den vergangenen Wochen und Monaten ist Sam auf den Social-Media-Plattformen immer wieder durch außergewöhnliche Outfits aufgefallen. Ob das damit zusammenhängt, dass das Gesangstalent mittlerweile mit dem eigenen Körper im Reinen ist und sich mehr an auffällige Looks herantraut? Mag sein. Doch hat Sam es mit diesem Post jetzt auf die Spitze getrieben?

Auf dem Instagram-Kanal des Stimmwunders ist jetzt ein Bild zu finden, auf dem es sich – mal wieder – oberkörperfrei zeigt. Die Tattoos von Sam werden hierbei deutlich in Szene gesetzt. Doch was noch mehr auffällt, ist dieses Accessoire: Ein Helm, der aussieht, als hätte Sam ihn aus dem Gladiator-Film geklaut. Der "Unholy"-Star selbst kommentierte das Bild mit: "Grrr." Ist es cool, dass Sam sich offensichtlich sehr wohl in seiner Haut fühlt oder ist es doch schon etwas zu ausgefallen?

Die Follower der Berühmtheit reagieren sehr unterschiedlich auf diesen Beitrag. "Luke, ich bin dein Vater", amüsierte sich ein Fan, ein anderer war schockiert: "Oh wow, wieso so gruselig?" Teilweise nahm die Community Sam auch ganz neu wahr: "Und ich dachte, du könntest nicht noch heißer werden."

Anzeige

Instagram / samsmith Sam Smith im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / samsmith Sam Smith im November 2022

Anzeige

Instagram / samsmith Sam Smith, Gesangstalent

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de