Schlanker denn je: Jessica Simpson präsentiert ihren Body

Jessica Simpson (42) ist offensichtlich stolz auf ihren Abnehmerfolg – und das soll auch jeder sehen. In den vergangenen Jahren hat die Sängerin so manche Pfunde purzeln lassen. Insgesamt über 45 Kilogramm hat die 42-Jährige abgenommen und fühlt sich seither offenbar pudelwohl in ihrer Haut. Ihre erschlankte Silhouette präsentiert die Blondine immer wieder gern im Netz. Auch jetzt setzte Jessica ihren Body wieder perfekt in Szene.

Auf Instagram veröffentlichte die dreifache Mutter einen Schnappschuss von sich und ihrem Ehemann Eric Johnson (43). Neben ihrem Gatten wirkt die Blondine ganz schön zierlich. In einem figurbetonten schwarzen Maxikleid posiert Jessica neben ihrem Liebsten. Das Outfit der Musikerin brachte ihre durchtrainierte Figur besonders gut zur Geltung.

Doch nicht alle sind von dem Gewichtsverlust der "A Little Bit"-Interpretin begeistert. Wie ein Insider gegenüber RadarOnline vor wenigen Wochen verraten hatte, würden sich neben den Fans vor allem Jessicas Freunde und Familie um sie sorgen. Vor allem die Follower der 42-Jährigen äußern ihre Bedenken regelmäßig unter ihren Social-Media-Postings.

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson, Sängerin

Getty Images Jessica Simpson im Februar 2022

Getty Images Jessica Simpson, 2022

