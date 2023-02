Super-Bowl-Auftritt: Rihanna fand Inspiration bei Beyoncé

Rihanna (34) hat ihre eigene Art, sich auf ihren Super Bowl-Auftritt vorzubereiten! Am Sonntag ist es endlich so weit: Die "Umbrella"-Interpretin wird in der beliebten Halbzeitshow des diesjährigen NFL-Finales auftreten und ihre Hits zum Besten geben. Das erste Mal seit rund sieben Jahren wird sie nun wieder live vor Publikum singen – eine gute Vorbereitung scheint also besonders wichtig. So ließ sich Rihanna von niemand Geringeren als Beyoncé (41) inspirieren!

In einer Folge des Podcasts "The Process with Nate Burleson" gab die 34-Jährige zu, dass sie die vergangenen Auftritte der "Cuff It"-Sängerin bei der Halbzeitshow studiert hat, um sich auf ihren eigenen Auftritt vorzubereiten: "Ich habe mir Beyoncés Halftime-Show ein paar Mal angesehen. Sie ist ein Biest und ein ganz anderes Niveau. Ich wollte mich einfach nur inspirieren lassen", verriet die Rihanna dem Host.

Auch verriet die "Lift Me Up"-Sängerin während einer Pressekonferenz, dass ihre größte Herausforderung die Song-Auswahl war. "Das war der härteste Teil: Zu entscheiden, wie man 13 Minuten maximiert, aber auch feiert", erklärte Rihanna und fügte außerdem hinzu: "Man versucht, 17 Jahre Arbeit in 13 Minuten zu packen, das ist schwierig. Einige Songs müssen wir deswegen streichen, und das ist auch okay, aber ich denke, wir haben es ganz gut hinbekommen, die Auswahl zu treffen."

Getty Images Beyoncé im Super Bowl 2016

Getty Images Beyoncé und Rihanna im Januar 2010

Getty Images Rihanna, Sängerin

