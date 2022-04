Vogue Williams (36) und ihr Mann Spencer Matthews (33) haben Zuwachs bekommen! Im Oktober 2021 gab das Model bekannt, dass es bald zum dritten Mal Mutter wird. Im Dezember vergangenen Jahres verkündeten die zwei Turteltauben bereits stolz, dass sie sich nach ihrem Sohn Theodore und ihrer Tochter Gigi über einen weiteren Jungen freuen dürfen. Jetzt war es auch endlich so weit: Vogues Baby hat das Licht der Welt erblickt!

Die tollen Nachrichten machte die 36-Jährige nun auf ihrem Instagram-Account publik. Sie postete einen Schnappschuss, auf dem ihre ältesten Kinder mit dem Neugeborenen zu sehen sind – und schrieb dazu: "Wir sind so glücklich verkünden zu dürfen, dass unser wunderschöner Junge am Montagabend sicher angekommen ist. Er strotzt nur so vor Liebe und ist die perfekte Ergänzung für unsere Familie." Weitere Details wie den Namen ihres Sohnes gab Vogue allerdings noch nicht preis.

Die Fans und Promi-Kollegen waren nach Bekanntwerden der Babynews natürlich hin und weg. In der Kommentarspalte unter dem Beitrag meldeten sich zahlreiche VIPs zu Wort – und gratulierten der Familie. Doch auch der stolze Vater drückte seine Freude unter dem Posting aus. "Und dann waren es drei...", schwärmte er.

Getty Images Vogue Williams und Spencer Matthews im November 2018 in London

Instagram / voguewilliams Vogue Williams Kinder Theodore und Gigi mit ihrem Bruder

Getty Images Vogue Williams, Model

