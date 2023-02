Gab es einen Antrag? Cosimo will Nathalie bald heiraten!

Macht Cosimo Citiolo (41) wirklich ernst? Nach seiner zehrenden Dschungelcamp-Teilnahme im Januar freute der Reality-TV-Star sich riesig auf seine Freundin Nathalie Gaus. Zurück in Deutschland deutete der Checker vom Neckar dann in der "Nachspiel"-Sendung an, dass er darüber nachdenkt, seiner Liebsten einen Heiratsantrag zu machen! Doch wie genau sehen Cosimo und Nathalies Hochzeitspläne jetzt aus? Das verraten die zwei im Promiflash-Interview...

"Es wird bald eine Hochzeit geben, aber ich werde nicht verraten, wo", deutete Cosimo an. Das klingt ja fast so, als wäre er schon vor seiner Süßen auf die Knie gegangen? "Ich habe noch keinen Antrag bekommen", betonte Nathalie – woraufhin ihr Liebster aber versicherte: "Der Antrag kommt bald, aber ich will noch nichts sagen. Wir warten, bis es wärmer wird."

Haben sie sich denn schon Gedanken gemacht, wie ihre Traumhochzeit aussehen soll? "Schon geil. In Italien – in Apulien, da, wo die ganzen Superstars immer heiraten. Da hat schon Heidi Klum geheiratet. Wer hat da noch geheiratet? Kourtney Kardashian", schwärmte Cosimo. Doch der Fame-Faktor ist nicht der einzige Grund, warum der Italiener ausgerechnet dort vor den Traualtar treten will: "Ich komme aus Apulien. [...] Ich kenne da viele Leute. Die würden für uns auch gute Preise machen."

Die meisten Paare sprechen nach der Hochzeit natürlich auch über Kinder! Wie sieht es an dieser Front bei Cosimo und Nathalie aus? "Ja, natürlich. Ich sage immer zu ihr, ich will viele Kinder, aber sie sagt, sie will zwei haben", plauderte der Influencer aus – "reicht auch", warf seine Freundin ein. Abschließend betonte er: "Ja, besser so. Ich will, dass sie sich auch wohlfühlt."

Instagram / nathalie_gaus Cosimo mit seiner Freundin Nathalie

Instagram / nathalie_gaus Cosimo Citiolo mit seiner Freundin Nathalie

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo im Januar 2023

RTL / Stefan Gregorowius Nathalie Gaus und Cosimo Citiolo, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

