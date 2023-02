Perfect Match: "Are You The One?"-Cris und Steffi ein Paar?

Hat sich bei diesen beiden eine Beziehung entwickelt? Bei Are You The One? fanden sich Steffi und Cris von Anfang an gegenseitig attraktiv. Und auch in der Match-Box stellte sich schließlich heraus: Sie sind ein Perfect Match! Total glücklich verließen die beiden im Anschluss gemeinsam die Show. Aber ist aus der Gastronomin und dem Hobby-Kicker auch im realen Leben ein Paar geworden?

Ein Post der offiziellen "Are You The One?"-Seite auf Instagram gibt nun Aufschluss: Die beiden hätten sich nach der Show weiter kennengelernt, im Oktober sei das Ganze dann allerdings auseinandergegangen. Laut Cris habe es daran gelegen, dass bei ihm Gefühle gefehlt haben. Doch Steffi ist da wohl anderer Meinung. "Sie sagt, es lag daran, dass er sie und seine Ex zeitgleich getroffen hat", heißt es in der Erklärung.

Auf eine genauere Erklärung können die Fans wohl länger warten. Denn wie es aussieht, wird es in diesem Jahr keine Wiedersehensshow geben. Warum sonst sollte der Sender eine Zusammenfassung der Geschehnisse nach dem Finale teilen? Die Fans sind darüber ziemlich sauer. "Wie langweilig, das Wiedersehen ist doch sonst das Beste", kommentiert ein User frustriert.

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidat Cris

Instagram / stefxniex Stefanie, "Are You The One?"-Kandidatin 2022

RTL / Markus Hertrich Sophia Thomalla und die "Are You The One?"-Kandidaten 2022

