T für Ex Tommy: Sandra Sicora will Tattoo covern lassen!

Sandra Sicora (30) will endgültig mit ihrer Vergangenheit abschließen! In dem Format Ex on the Beach lernte sie Tommy Pedroni kennen. Die beiden verliebten sich ineinander, zogen zusammen und schienen überglücklich – doch nach Temptation Island V.I.P. scheiterte die Beziehung dann. Und nun will die Influencerin jegliche Spuren von ihrem Ex aus ihrem Leben entfernen: Sandra will ihr Liebestattoo für Tommy überstechen lassen!

Im November 2021 hatte sie sich den Buchstaben T, das französische Wort "Complice" (zu Deutsch: "Komplize") und ein kleines Herz für ihren Liebsten auf ihr Handgelenk stechen lassen. Nun hat Sandra aber genug davon, wie sie ihren Fans auf Instagram live aus dem Tattoostudio mitteilte: "Ihr wisst, ich hab das T noch. Und das muss weg." Eigentlich habe sie nur den Buchstaben in ein Kreuz verwandeln wollen und das Wort als Erinnerung stehen lassen, doch davon sei sie nun abgekommen: "Leider, wenn ich mich an paar Sachen erinnere, ist es nicht so gut, deswegen bin ich halt am überlegen, ob ich es komplett wegmachen soll, also komplett ein Cover drüber", erklärte die TV-Bekanntheit.

Noch sei sich Sandra allerdings komplett unsicher, was mit ihrem Tattoo passieren soll – und ließ deshalb sogar ihre Community über die lebenslange Körperkunst auf ihrem Arm abstimmen! "Könnt ihr bitte mir helfen ein bisschen bei meiner Entscheidung?", bat sie die Fans und ließ über das Cover abstimmen. Ob wohl auch Tommy selbst abgestimmt hat?

Instagram / _sisandra Sandras Liebestattoo für Tommy

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora und Tommy Pedroni im Mai 2022

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora, Reality-TV-Stars

