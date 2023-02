Cosimo und Nathalie Gaus' erster Valentinstag war ein Fail

Cosimo Citiolo (41) und Nathalie Gaus haben nicht nur gute Erinnerungen an den Valentinstag. Der einstige DSDS-Teilnehmer und seine Liebste sind seit über zwei Jahren ein Paar. Im Sommerhaus der Stars haben sie unter Beweis gestellt, wie gut sie zusammenhalten. Die beiden sind nach wie vor überglücklich miteinander. Doch am Anfang ihrer Liebe bewegte sich Cosimo auf dünnem Eis: Er hatte am Tag der Liebe nicht nur seine Freundin eingeladen...

Im Promiflash-Interview auf der Pre-Valentinstagsparty by David Lovric verriet der diesjährige Dschungelcamp-Halbfinalist, dass Nathalies und sein erster Valentinstag ein kleiner Reinfall war: "Der allererste war ein bisschen komisch, weil ich da einen Fehler gemacht habe. Da habe ich jemanden mit eingeladen, aber der hat so schlechte Energie gehabt." Seine Liebste sei davon nicht sonderlich begeistert gewesen. Umso toller war dafür aber ihr Date im Jahr darauf: "Der zweite war superschön. Wir waren Sushi essen in Stuttgart."

In diesem Jahr steht schon ihr dritter gemeinsamer Valentinstag an. "Wir gehen schön essen, machen uns eine schöne Zeit", plauderte Nathalie aus. Cosimo verriet, dass sie selbstverständlich auch Blumen bekomme: "Bei mir gibt es nicht nur am Valentinstag Blumen, sondern jedes Mal."

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo im Januar 2023

RTL / Stefan Gregorowius Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus, Sommerhaus-Bewohner 2022

Instagram / nathalie_gaus Cosimo mit seiner Freundin Nathalie

