Erotik-Ikone Pamela Anderson wollte früher Nonne werden

Wer hätte das gedacht? Pamela Anderson (55) ist heute vor allem als Erotik-Sternchen und für ihre Freizügigkeit bekannt. Sie ist bis heute das am meisten fotografierte Playboy-Model aller Zeiten und auch durchaus stolz darauf. Was aus der Blondine im Laufe der Jahrzehnte so wurde, ist jedoch überhaupt nicht das, was sie sich als Kind ausgemalt hatte. Tatsächlich wollte Pamela früher ein Leben als Nonne führen!

Im Talk mit Drew Barrymore (47) in der The Drew Barrymore Show erzählt die 55-Jährige: "Ich wollte einst eine Nonne werden – oder von mir aus auch eine Bibliothekarin." Im Weiteren witzelt die Baywatch-Darstellerin: "Schlussendlich ging ich wohl doch einen anderen Pfad – ich weiß wirklich nicht, was da passiert ist." Sie sei als Kind jeden Tag in der Bibliothek gewesen und habe nach und nach Gefallen an der Bibel gefunden, meint Pamela. Sie erklärt: "Ich habe bis heute meine Gebete, die ich jeden Morgen vor mich hinspreche – ich habe da meine eigene kleine Routine."

Wie ihr Leben letztendlich verlaufen ist, würde einer Nonne natürlich so gar nicht zusagen, scherzt Pamela zudem. Das würde schon bei Kleinigkeiten beginnen. Erst vor Kurzem offenbarte die Blondine, dass sie ihre String-Tangas gelegentlich als Haargummis nutze und ihre Frisuren hätten schon seit einigen Jahren stets "ein paar Unterhosen enthalten".

Getty Images Pamela Anderson im Jahr 2017

Getty Images Pamela Anderson im Dezember 1994

Getty Images Pamela Anderson, Schauspielerin

