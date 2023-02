Fans irritiert: Jessica Simpson teilt Pipi-Pic von Fotoshoot

Geht Jessica Simpson (42) mit diesem Foto zu weit? Auf ihrem Social-Media-Account gewährt die dreifache Mutter immer wieder Einblicke in ihren Alltag. So setzt sie beispielsweise regelmäßig ihre erschlankte Figur in tollen Outfits in Szene – in den vergangenen Jahren nahm sie nämlich sage und schreibe 45 Kilo ab. Doch nun teilte die Schauspielerin eine Aufnahme, die bei den Fans für geteilte Reaktionen sorgte: Jessica zeigte sich während eines Fotoshootings beim Toilettengang im Freien.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 42-Jährige nun den Schnappschuss, auf dem sie mit gespreizten Beinen und vornübergebeugt abgebildet ist. "Wenn du auf Toilette musst, dann solltest du auf Toilette gehen", scherzte die Sängerin. Offenbar überkam sie während eines Fotoshootings für ihre Modelinie der Harndrang, woraufhin sie sich kurzerhand im Gras erleichterte. Obwohl darauf nichts weiter als eine lachende Jessica zu sehen ist, sorgte das Foto für ganz schön viel Aufruhr in den Kommentaren. Zahlreiche Abonnenten brachten zum Ausdruck, dass sie es total unangebracht fänden, ein solches Bild von sich im Netz zu teilen. "Du musst nicht alles, was du tust, online posten", schrieb beispielsweise ein Fan, während ein anderer meinte: "Das ist unangenehm".

Einige Fans standen Jessica jedoch auch zur Seite und feierten sie für ihren ungenierten Einblick. "Es klingt seltsam, aber es macht dich menschlich und bodenständig" oder "Kann man Pipi sehen? Nein, es ist nur angedeutet", lauteten die Kommentare.

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson, Sängerin

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson, Sängerin

Getty Images Jessica Simpson in Los Angeles 2020

