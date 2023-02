Für Krönungszeremonie: Krone von Königin Camilla enthüllt

Königin Camilla (75) wird in Zukunft einen pompösen Kopfschmuck tragen! Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) war König Charles III. (74) an die Spitze der britischen Monarchie gerückt. Doch auch wenn der älteste Sohn der verstorbenen Königin bereits allen Aufgaben eines amtierenden Oberhauptes nachgeht, gilt er bislang noch nicht offiziell als König. Erst mit der Krönung am 6. Mai wird es so weit sein – im Rahmen einer Zeremonie an der Seite seiner geliebten Königsgemahlin. Nun ist auch bekannt, welche Krone seine Camilla als Königin tragen wird.

Wie am Dienstag auf dem offiziellen Instagram-Account von Charles und Camilla bekannt gegeben wurde, darf sich die 75-Jährige zu ihrer Krönung über eine ganz besondere Krone freuen: Camilla wird den Kopfschmuck von Queen Mary tragen – der Großmutter der im September verstorbenen Königin. Bereits jetzt wurde die Krone aus einer Ausstellung im berühmten Tower of London geholt, denn bis zur Zeremonie sollen noch kleine Veränderungen an den Kronjuwelen vorgenommen werden.

Außerdem kann sich Camilla dann auch über einen neuen Thron freuen – immerhin besagt die Tradition, dass mit einem neuen Monarchen auch ein neuer Herrschersitz in den Palast zieht. Gegenüber DailyMail bestätigte ein royaler Insider, dass Charles und Camilla bereits beide einen eigenen Thron anfertigen lassen haben.

König Charles III. und Camilla bei ihrem ersten Staatsempfang 2022

Queen Elizabeth II. neben ihrer Großmutter Queen Mary

Königsgemahlin Camilla im Juli 2022

