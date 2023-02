Nach Tom Parkers Tod: Witwe Kelsey trauert am Valentinstag

Für Kelsey Parker ist es ein besonders schwerer Tag! Im vergangenen März verstarb ihr Gatte Tom Parker (✝33) infolge eines Hirntumors. Seitdem bemüht sich die trauernde Witwe, das Leben ohne den The Wanted-Sänger zu meistern und gewährt ihren Followern immer wieder Einblicke in ihr Seelenleben. Im Januar beschloss die Blondine, positiv in das neue Jahr zu starten. Zum Valentinstag wird Kelsey jedoch schmerzlich an Toms Ableben erinnert.

Es ist der erste Valentinstag, den Kelsey ohne ihren verstorbenen Ehemann verbringen muss. Diese Tatsache wirft die Mutter von zwei Kindern offenbar völlig aus der Bahn, wie sie unter einem gemeinsamen Selfie verdeutlicht, auf dem sie Tom einen liebevollen Kuss auf die Lippen drückt. "Ich bin wütend, traurig, einsam und ich wünsche mir mehr als alles andere, dass uns das alles nicht passiert wäre. Aber es ist passiert und ich bin dankbar für die Jahre, die wir hatten, die Liebe, die wir geteilt haben und die Babys, die wir gemacht haben", heißt es in der Bildunterschrift unter dem niedlichen Instagram-Schnappschuss.

Dabei richtet Kelsey ihr Wort auch an ihre Follower und fordert ihre Instagram-Gemeinschaft auf, sich an diesem besonderen Tag ganz auf die Liebe zu besinnen. "Meine Botschaft an diesem Valentinstag lautet also: Wenn du das Glück hast, ihn mit jemandem zu verbringen, den du liebst, dann genieße es." Weiter erinnert sie sich an die 13 Valentinstage, die sie gemeinsam mit Tom verbringen konnte.

Tom Parker

Tom und Kelsey Parker, 2021

Tom Parker mit seiner Frau Kelsey

