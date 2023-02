Sang Rihanna bei ihrer Super-Bowl-Show etwa gar nicht live?

Das sind große Vorwürfe! Rihanna (34) konnte mit ihrer Super Bowl-Halbzeit-Show viele Zuschauer überzeugen – allen voran natürlich ihre Fans. Die Pop-Ikone verkündete zuvor, dass sie mit ihrem zweiten Kind schwanger ist, doch das hinderte sie nicht daran, ordentlich abzuliefern. Die Sängerin erlaubte sich keine schiefen Töne, und das, obwohl sie fast während des gesamten Auftritts schwierige Choreografien meistern musste. Jetzt steht das Gerücht im Raum, dass Rihanna während der Halbzeit-Show gar nicht live sang!

Dieser Meinung ist Radiomoderator Howard Stern (69). In seinem Format The Howard Stern Show äußert er: "Ich denke, dass sie auf alle Fälle viel mit Playback gearbeitet hat. Ich verstehe gar nicht, warum sie überhaupt auf der Bühne stand." Er betont, dass er falsch liegen könne, aber für den Moderator habe es den Eindruck gemacht, als hätte Rihanna 85 Prozent des gesamten Auftritts über nicht live gesungen. "An einer Stelle bewegte sie das Mikrofon weg von ihrem Mund zu ihren Knien, und ihre Lippen bewegten sich nicht. Aber der Gesang war noch immer zu hören", schildert Howard.

Ob die "Where Have You Been"-Interpretin die ganze Performance über live sang oder nicht – ihre Fans feierten die 34-Jährige so oder so. Ein User meinte in Bezug auf Rihannas Auftritt im Netz: "Was sie da gerade schwanger abgeliefert hat, könnten die meisten nicht mal ohne Baby im Bauch!"

Getty Images Rihanna bei ihrem Auftritt während der Super-Bowl-Halftime-Show, Februar 2023

Getty Images Rihanna während des Super Bowls 2023

Getty Images Rihanna beim Super Bowl 2023

