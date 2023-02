Verbot Jamie Spears Britney legendäre Song-Kollaboration?

Es wäre wohl ein Traum-Feature geworden! Britney Spears (41) hatte in ihrer Laufbahn viele Hits, einige davon entstanden in Zusammenarbeit mit anderen Musikern – so beispielsweise "Me Against The Music" mit Madonna (64). Im Rahmen der Vormundschaft unter ihrem Vater Jamie Spears (70) blieb ihr allerdings viel Entscheidungsmacht verwehrt, auch in Bezug auf musikalische Projekte. Hätte es noch mehr Song-Features geben können? Ihr Vater soll Britney von einer Kollaboration mit einer erfolgreichen Künstlerin abgehalten haben!

Wie Mirror berichtet, soll in Britneys noch nicht veröffentlichter Autobiografie stehen, dass die 41-Jährige wegen Jamie nicht mit "einer der talentiertesten Sängerinnen der heutigen Zeit" zusammenarbeiten durfte. Die "Toxic"-Interpretin hätte sich zuvor noch sehr über die Möglichkeit der Kollaboration gefreut. Es heißt zudem, für Britney "war der Gedanke, mit der bewundernswerten Frau" zu performen "ein Traum" – ihr Vater habe der Blondine diesen jedoch dann zerstört.

In den sozialen Medien wird viel darüber spekuliert, wer die gemeinte Künstlerin sein könnte. Ein User meint: "Man weiß, dass Britney ursprünglich in einen Beyoncé (41)-Song miteingebunden werden sollte, vielleicht ist sie die Sängerin." Ein weiterer denkt eher, dass Lady Gaga (36) die geheime Künstlerin sein könnte – und die Kollaboration hätte im Rahmen des Songs "Telephone" zustande kommen sollen. Ein dritter User schildert, es hätte sich auch um eine weitere gemeinsame Nummer mit Madonna handeln können.

Getty Images Britney Spears im Jahr 2016

X 17, INC. / ActionPress Jamie und Britney Spears, 2009

Getty Images Lady Gaga und Britney Spears im Jahr 2011

