Vor der Geburt: Alessia Herren hat ihren Can geheiratet!

Alessia Herren (21) und Can sind endlich verheiratet! Die Tochter von Willi Herren (✝45) und ihr Partner erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind. Während eines Urlaubs in Istanbul hielt ihr Freund dann auch noch um die Hand der Reality-TV-Bekanntheit an. Bei einem romantischen Abendessen auf einem Boot stellte er die Frage aller Fragen. Nun war es auch endlich so weit: Alessia und Can haben Ja gesagt!

