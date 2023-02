Britney Spears und Sam Asghari trotzen Drama mit Liebes-Post

Will Britney Spears (41) so von den jüngsten Schlagzeilen ablenken? Ihre Fans machen sich aktuell wieder mächtig Sorgen um die einstige Pop-Prinzessin. Der Grund: Mehrere Insider behaupteten, dass es ihr gar nicht gut gehe – sie soll aufgrund falscher Eigenmedikation manisch sein. Enge Freunde sollen sogar um ihr Leben fürchten und versucht haben, sie zu einer Intervention zu überreden. Doch die 41-Jährige will von alldem nichts wissen und leugnete die Behauptungen bereits vehement. Jetzt trotzt Britney den Negativ-News mit Valentinstagsgrüßen!

Via Instagram veröffentlichten die Sängerin und ihr Mann Sam Asghari (28) jetzt ein hübsches Foto von ihrer Hochzeit im vergangenen Jahr und gratulierten darunter sich selbst und allen anderen zum Tag der Liebe. In seiner Story zeigte der Schauspieler außerdem die hübsche Valentinstagskarte, die er von seiner Frau bekommen hat – mit vielen Herzchen und einer kleinen Liebesbotschaft von Britney. Wohl wissend, dass ihre Fans nach ihrem Geisteszustand fragen würden, stellten die zwei die Kommentarfunktion unter allen Beiträgen ab.

Einen Tag vor dem 14. Februar hatte Britney ein weiteres skurriles Tanzvideo gepostet – aus Trotz, weil ihre Freunde sich auch wegen dieser schrägen Clips um sie sorgen sollen? Die 41-Jährige wirbelt darin wieder etwas seltsam herum und posiert hektisch. Dabei trägt Brit ein neongrünes, kurzes Kleid mit Strasssteinen und Kordeln im Stile der 1920er-Jahre.

Anzeige

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

Anzeige

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari, Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Britney Spears im April 2018 in Kalifornien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de