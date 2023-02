Drunk in Love: Julian Claßen und Tanja feiern ihre Liebe!

Sie feierten ihren ersten Valentinstag scheinbar feuchtfröhlich. Nachdem sich das YouTuber-Pärchen Julian (29) und Bibi Claßen (30) im vergangenen Jahr getrennt hatte, zeigte sich der Blondschopf schnell mit einer neuen Frau an seiner Seite. Die Schwimmerin Tanja Makarić (25) und der Internet-Star lassen ihre Fans täglich an ihrer Liebe teilhaben und posten regelmäßig Bilder und Videos in den sozialen Medien. So auch gestern. Am Valentinstag waren Julian und Tanja wohl wortwörtlich betrunken vor Liebe!

Die zwei haben bei ihrem luxuriösen Candle-Light-Dinner vielleicht etwas tiefer ins Glas geschaut. Was mit einem aufgebrezelten Outfit-Boomerang vor dem Spiegel begann, wurde anscheinend zu einem lustigen Trinkgelage. In seiner Instagram-Story teilte der Influencer fast schon alberne Videos des gemeinsamen Abends. Nach dem Essen filmte Julian seine Tanja, während die beiden kichernd und wohl etwas beschwipst durchs Treppenhaus gingen.

Damit war der Abend allerdings noch nicht vorbei – das Pärchen ist danach wohl noch weitergezogen, denn Julian teilte noch ein Foto mit einem gut gefüllten Shotglas in seiner Story. Darauf folgten verwackelte Fotos und Videos aus dem Taxi. In denen hält die Sportlerin ihren Liebsten kichernd und singend im Arm. Zu Hause angekommen, blieben wohl auch die Nachbarn nicht davon verschont. Das letzte Video des Abends endet buchstäblich mit einem Knall, bei dem selbst Julian erschrickt: "Uh, das war ganz schön laut!"

Julian Claßen und Tanja Makarić an Silvester

Julian Claßen und Tanja Makarić im August 2022

Tanja Makarić und Julian Claßen, 2022

