"Krasse Sportlerin": Tanja Makarić beeindruckt Julian Claßen

Julian Claßen (29) ist superstolz auf die Frau an seiner Seite! Nach der Trennung von Bibi Claßen (29) hat der YouTuber in Tanja Makarić (25) sein Glück gefunden. Seither genießen die beiden ihr Leben gemeinsam und turteln sich durch die verschiedensten Länder. Derzeit genießt das Paar einen romantischen Luxus-Urlaub auf den Malediven. Dabei wurde Julian nun mal wieder bewusst, wie beeindruckt er von Tanja ist!

In seiner Instagram-Story teilte der 29-Jährige einen Schnappschuss, auf dem seine Freundin beim Training im Fitnessstudio zu sehen ist. "Du bist so eine krasse Sportlerin. Unglaublich, was du schon geschafft hast", zeigte sich Julian beeindruckt. Vor allem Tanjas Erfolge im Schwimmsport imponieren ihm. "Wusstet ihr, dass sie einfach Europameisterin im Rückenschwimmen in ihrem Jahrgang war? Wow! Ich bin so stolz auf dich, Baby!", schwärmt der Webstar.

Inzwischen ist Tanja aber auch Influencerin. Mit Julian an der Seite könnte sogar eine YouTube-Karriere durch die Decke gehen – doch das scheint nicht auf ihrem Plan zu stehen. "Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ich hab mir nie YouTube-Videos angeguckt", hatte die Beauty im September in einer Instagram-Fragerunde angemerkt.

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić auf dem Malediven

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen im Oktober 2022 in Vancouver

Action Press / Timm, Michael Tanja Makarić am kinderTag in Berlin im September 2022

