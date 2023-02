Fans trauern: Vor drei Jahren starb UK-Star Caroline Flack

Caroline Flack (✝40) bleibt unvergessen. Die Britin war als Moderatorin zu großer Berühmtheit gekommen. Jahrelang hatte sie unter anderem die UK-Version von Love Island moderiert und zudem an TV-Shows wie Strictly Come Dancing teilgenommen. 2020 war die Blondine dann gestorben – wie später bekannt wurde, nahm sie sich nach schweren psychischen Problemen das Leben. Heute jährt sich Carolines Tod zum dritten Mal und ihre Fans gedenken der Beauty.

Im Netz häufen sich am dritten Todestag der Schauspielerin die liebevollen Kommentare und Postings. Auf Twitter schrieb ein User: "Ich schicke Caroline, ihrer Familie, ihren Freunden und Fans heute ganz viel Liebe. Seid immer nett!" Ein anderer Fan kommentierte ein Foto der Verstorbenen mit nachdenklichen Worten: "Caroline sieht so glücklich aus auf diesem Foto – und das zeigt, dass jemand, der glücklich aussieht, es nicht immer ist. Menschen verstecken psychische Krankheiten so gut, dass man nie weiß, was jemand im Inneren durchmacht!"

Wie ihre Mutter publik machte, hatte Caroline vor ihrem Tod an einer bipolaren Störung gelitten. Diese Diagnose habe sie wenige Wochen vor ihrem Suizid bekommen, jedoch kaum jemandem mitgeteilt. "Es war immer ein ständiges Hoch und ein plötzliches Tief", schilderte ihre Mutter damals.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Caroline Flack, britische TV-Moderatorin

Getty Images Caroline Flack im August 2018

Getty Images Caroline Flack im November 2017



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de