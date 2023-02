Haben sich Jake Paul und Julia Rose schon wieder getrennt?

Hat er sich etwa von seiner Freundin getrennt? Der Boxer Jake Paul (26) und das Nacktmodel Julia Rose machten im März 2020 ihre Beziehung via Social Media öffentlich. In den vergangenen Jahren schien die Beziehung viele Höhen und Tiefen gehabt zu haben. Im März 2022 trennten sich die beiden sogar, kamen aber knapp einen Monat später wieder zusammen. Doch ist jetzt doch wieder alles aus? Jake teilte einen Valentinstags-Post, der vermuten lässt, dass er wieder Single ist.

Auf Instagram postete der 26-Jährige eine Bildreihe von romanischen Aufnahmen am Strand, beim Dinner oder auf einer gemütlichen Picknick-Decke. "Alles Gute zum Valentinstag von mir und meinen Boxhandschuhen. Ich liebe dich, Baby", kommentierte er die Fotos. Anstatt seiner Julia an der Seite begleiten ihn in diesen Aufnahmen seine roten Boxhandschuhe. Und dennoch scheint er sehr glücklich mit der Situation zu sein.

Jakes Fans haben die Vermutung, dass er sich von Julia getrennt hat und scheinen darüber traurig zu sein. "Wo ist Julia? Ich liebe sie", lautete ein Kommentar. Ein weiterer Follower schrieb: "Was ist mit Julia passiert?"

Instagram / jakepaul Jake Paul im Februar 2023

Instagram / jakepaul Jake Paul, Boxer

Instagram / jakepaul Jake Paul, 2023

