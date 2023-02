Ireland Baldwin setzt Babybauch im Bikini gekonnt in Szene!

Bald ist es so weit! Erst vergangenen Dezember gaben Ireland Baldwin (27) und ihr Freund RAC ihre Schwangerschaft bekannt. Der Musiker und das Model konnten ihre Fans mit dem Ultraschallbild richtig begeistern. Inzwischen steht sogar der Name für das Baby fest. Mittlerweile ist die amerikanische Beauty schon im sechsten Monat. Pünktlich dazu präsentiert Ireland jetzt einige Schnappschüsse ihrer süßen Babykugel!

Auf den Fotos bei Instagram posiert sie in einem hellgrünen Bikini und zeigt ihr Bäuchlein von der Seite. Glücklich schreibt sie dazu – in Anspielung auf das Sportevent: "Sechs Monate! Es ist an der Zeit für eine 'Super Bowl' Vanilleeis mit scharfer Soße!" Direkt vier Bilder postet sie und kommentiert ihr Outfit in ihrer Story mit: "Keiner meiner Bikinis passt mehr!"

Mit der Slideshow begeistert die 27-Jährige ihre Follower: "Das macht mich so glücklich!!!! Du bist wunderschön!", schreibt ein Fan. Eine weitere Abonnentin kommentiert: "Ich muss gerade ein bisschen weinen", und ein dritter User ist sich sicher: "Ich habe in meinem Leben nie etwas Schöneres gesehen."

Instagram / irelandirelandireland Ultraschallbild von Ireland Baldwin

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwin, US-amerikanisches Model

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwin im Spiegel Januar 2023

