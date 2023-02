Mies beleidigt: Anna-Carina Woitschack zieht vor Gericht

Das ging Anna-Carina Woitschack (30) wohl zu weit! Die Sängerin sorgte in den vergangenen Monaten für jede Menge Schlagzeilen. Nachdem die Trennung von ihrem Mann Stefan Mross (47) bekannt geworden war, sprach sie offen über ihre Ehe, aber auch über ihre neue Beziehung. In diesem Zuge wurden jedoch auch böse Stimmen laut. Der Kabarettist Christian Keltermann bezeichnete sie zum Beispiel als "Schlagermatratze". Doch das will sich Anna-Carina nicht gefallen lassen: Die Angelegenheit soll nun vor Gericht geklärt werden!

Christian soll laut Bild keine Unterlassungsklage abgeben wollen, weshalb er sich am 21. Februar vor dem Landgericht Hannover verantworten müsse. Die einstige DSDS-Teilnehmerin erklärte: "Als Person des öffentlichen Lebens bin ich es gewohnt, dass über mich immer wieder Unwahrheiten geäußert werden. Da habe ich mir ein dickes Fell angelegt. In diesem Fall waren die Beleidigungen aber so schlimm, dass ich den Vorgang an meinen Anwalt abgegeben habe." Der Angeklagte stehe jedoch nach wie vor hinter seinen Aussagen. "Sie sind meiner Meinung nach von der Satirefreiheit gedeckt. [...] Wenn wir als Kabarettisten so etwas nicht mehr sagen dürfen, können wir doch gleich unseren Laden dichtmachen", argumentierte der 45-Jährige.

Als Hintergrund für seine Aussagen nannte Christian Anna-Carinas Partnerwahl. Vor Daniel war sie schließlich nicht nur mit Stefan, sondern auch mit Pietro Lombardis (30) älterem Bruder Marco zusammen. "Mit jedem Mann ist sie eine Stufe höher auf der Karriereleiter gestiegen. Auch Stefan Mross war für sie nur so lange interessant, wie er sie weitergebracht hat", behauptete der Comedian.

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack mit ihrem Partner Daniel

THÜRINGEN PRESS Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack, Musiker

Promiflash Anna-Carina Woitschack und Marco Lombardi, 2013

