Alzheimer: Judith Williams' Vater erkannte sie nicht mehr

Judith Williams (51) trauert um ihren Vater. Die Unternehmerin teilte mit ihrem Vater Daniel Lewis Williams die Leidenschaft zum Operngesang. Seit einigen Jahren hatte der gebürtige US-Amerikaner mit der neurodegenerativen Erkrankung Alzheimer zu kämpfen. Er konnte allerdings immer auf die Unterstützung seiner Familie bauen. Nun ist er der Krankheit kürzlich im Alter von 73 Jahren erlegen. Judith sprach jetzt offen über die Krankheit ihres Vaters.

"Mein Papa litt seit 15 Jahren an der Diagnose Alzheimer, die sich zunächst nur langsam bemerkbar machte", erzählte die Die Höhle der Löwen-Investorin im Interview mit Bunte. Die Krankheit war zuletzt so weit fortgeschritten, dass ihr Vater sie nicht mehr erkannte: "An meinem letzten Geburtstag sagte er: 'Woher kennen wir uns noch mal?' Diese Krankheit ist so grausam, weil sie dir alles nimmt", erinnerte sich Judith.

Auf Instagram hatte Judith vor wenigen Tagen schon emotionale Worte für ihren Vater geteilt. "Geliebter Papa, es gibt keine Worte, die den Schmerz beschreiben, wie Töchter ihre Väter vermissen, wenn sie solche Herzensväter waren wie du. Es war das größte Geschenk, dich zu pflegen und auf deinem Weg bis zuletzt begleiten zu dürfen", hatte die 51-Jährige zu einem rührenden Video geschrieben.

Getty Images Judith Williams beim Deutschen Fernsehpreis 2021

Getty Images Judith Williams mit ihrem Vater Daniel Lewis Williams, 2017

Getty Images Judith Williams, TV-Star

