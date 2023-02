Nach Tragödie: "Rust"-Dreharbeiten werden bald fortgesetzt

Nun wurde über das weitere Verfahren mit dem Filmprojekt "Rust" entschieden. Die Dreharbeiten am Actionstreifen mit Alec Baldwin (64) waren ausgesetzt worden, nachdem der Hollywoodstar mit einer Requisitenwaffe versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) erschossen hatte. Für den Unfall muss sich der Schauspieler wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Er selbst streitet jedoch jegliche Verantwortung an dem Tod ab. "Rust" wird jetzt aber dennoch weitergedreht.

Das gab die Produktionsfirma Rust Movie Productions nun bekannt. Demnach wird der Dreh schon im kommenden Frühjahr fortgesetzt, und zwar ohne funktionsfähige Waffen und auch ohne Munition: "Scharfe Munition ist – und war schon immer – am Set verboten." Alec wird als Hauptdarsteller zurückkehren, genauso wie der Regisseur Joel Souza (49), der bei dem Unfall ebenfalls verletzt worden war, und mindestens vier weitere der ursprünglichen Crewmitglieder. Halynas Witwer Mathew wird als ausführender Produzent beteiligt sein. Die Ersatzkamerafrau Bianca Cline stellte außerdem klar, dass sie ihr Gehalt für wohltätige Zwecken spenden werde.

Der Regisseur Joel machte in der Erklärung deutlich, dass er das Projekt Halyna widmen werde: "Ich werde alles daran setzen, das Vermächtnis von Halyna zu ehren und sie stolz zu machen. Es ist ein Privileg, dies in ihrem Namen zu vollenden." Er sei dankbar dafür, zu Ende zu bringen, was er mit der Kamerafrau begonnen habe.

Anzeige

Getty Images Halyna Hutchins beim SAGindie Sundance Filmmakers Reception, 2019

Anzeige

Getty Images Alec Baldwin im August 2010

Anzeige

ActionPress Joel Souza, Regisseur

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de