Nathalie Volk postet seltenes Kussfoto mit ihrem Frank Otto

Nathalie Volk (26) und Frank Otto (65) scheinen nicht genug voneinander zu bekommen. Im März 2022 hatte die ehemalige GNTM-Kandidatin überglücklich verkündet, dass sie wieder mit dem Medienunternehmer zusammen ist. Seitdem scheint es zwischen den beiden auch besser als jemals zuvor zu laufen. So beschenkte der gebürtige Hamburger seine Herzdame anlässlich ihres Geburtstags Anfang des Jahres beispielsweise mit 1001 Rosen. Nun teilte Nathalie ein Knutschbild mit Frank.

In ihrer Instagram-Story gab die 26-Jährige nun einige Einblicke in ihren Valentinstag. So präsentierte sie ihrer Community zunächst den XL-Blumenstrauß, den sie vermutlich von ihrem Schatz geschenkt bekommen hatte. Anschließend erfreute sie ihre Fans dann mit dem zuckersüßen Pärchen-Pic, auf dem sich das Model und der 65-Jährige liebevoll küssen. Das Foto ließ Nathalie zwar unkommentiert, wie sehr sie Frank liebt, wurde aber dennoch ziemlich deutlich. Die dunkelhaarige Beauty ließ damit ebenfalls keine Zweifel daran, wer in diesem Jahr ihr Valentinsschatz ist.

Auch wenn Nathalie und Frank ihre Partnerschaft seit ihrem Liebescomeback deutlich privater halten als noch vor einigen Jahren, gewähren sie immer wieder Einblicke in ihre Romanze. So verriet das Model im vergangenen Jahr beispielsweise, was Frank an seiner Freundin besonders gerne mag. "Alles, aber ich denke, dass ich so facettenreich bin. Ich denke auch nicht, dass irgendein anderer Mann damit klarkommen würde, ich bin heute so und morgen ganz anders", gab sie zu.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Frank Otto im Januar 2023

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Frank Otto im Februar 2023

Instagram / mirandadigrande Frank Otto und Nathalie Volk

