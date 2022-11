Das liebt Frank Otto an seiner Nathalie Volk besonders!

Was mag er an seiner Freundin? Im März gaben Nathalie Volk (25) und Frank Otto (65) ihr Liebes-Comeback bekannt. Zuvor waren sie einige Zeit getrennt und die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ging unter anderem eine Beziehung mit dem Rocker Timur ein. Doch nun sind Nathalie und Frank wieder ein Herz und eine Seele. Jetzt plauderte sie auch aus: Das mag der Unternehmer besonders an ihr!

In ihrer Instagram-Story gab die Influencerin nun bekannt, was der Versandhandel-Erbe an ihr schätze. "Alles, aber ich denke, dass ich so facettenreich bin. Ich denke auch nicht, dass irgendein anderer Mann damit klarkommen würde, ich bin heute so und morgen ganz anders", gab Nathalie ehrlich zu. Schon zuvor schwärmten die beiden immer wieder davon, dass sie eine ganz besondere Bindung zueinander hätten.

"Das liegt daran, dass ich ihn kenne, seit ich 18 bin. Er ist mein erster Freund, er hat mich auf mein erstes Date genommen, mir den ersten Blumenstrauß geschenkt", verriet Nathalie vor einigen Monaten in Interview mit RTL. Nun wollen die beiden weiterhin an ihrer Beziehung arbeiten.

Anzeige

Instagram/mirandadigrande Unternehmer Frank Otto und seine Freundin Nathalie Volk

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im August 2022

Anzeige

ActionPress Frank Otto und Nathalie Volk im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de