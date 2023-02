"Noch sehr früh": Renata Lusin meldet sich zu Baby-News!

Renata Lusin (35) ist überwältigt! Eigentlich wurde die Let's Dance-Bekanntheit als Profitänzerin für die anstehende Staffel angekündigt. Jetzt wird die Sportlerin aber doch durch Malika Dzumaev ersetzt – und zwar aus einem zuckersüßen Grund. Sie und ihr Mann Valentin Lusin (35) erwarten zum ersten Mal Nachwuchs! Auch ihr Gatte ist ganz aus dem Häuschen. Jetzt meldete sich Renata erstmals nach den Baby-News und berichtete von den spontanen Veränderungen!

In einem Instagram-Video sprach die 35-Jährige zu ihrer Community. "Wir waren in der Kinderplanung und es hat geklappt. Ich hätte euch ehrlich gesagt viel später die Nachricht erzählen wollen", berichtete sie. Die ersten drei Monate hätte Renata gerne noch abgewartet. Erst am Montag sei sie beim Arzt gewesen und dieser habe ihr geraten kürzerzutreten, weshalb sie "Let's Dance" absagen musste. "Und ich bin ehrlich zu euch und wollte nicht was anderes ausdenken. Das war für mich wichtig", betonte die Choreografin. Deshalb bat sie ihre Fans, ihr die Daumen zu drücken – und bedankte sich für die Glückwünsche.

Auch für Renata kommen diese Entwicklungen sehr kurzfristig. "Ich muss noch alles realisieren", räumte sie ein. Dafür ist die werdende Mama aber dankbar, dass die "Let's Dance"-Produktion schnell einen Ersatz gefunden hat: "Ich bin sehr froh, dass die liebe Malika mich vertritt und ich freue mich, dass Valentin dabei ist und ich drücke ihm alle Daumen, dass er es dieses Jahr weit nach vorne schafft."

Renata Lusin und ihr Mann Valentin

Renata Lusin, Profitänzerin

Renata Lusin und Christian Polanc, Profitänzer

