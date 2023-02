Rihanna erfuhr nach Super-Bowl-Zusage von Schwangerschaft

Dass es beim Super Bowl in diesem Jahr eine große Enthüllung geben wird, wusste Rihanna (34) wohl erst selbst nicht! Die Sängerin machte während ihrer Halbzeit-Show beim NFL-Finale öffentlich, dass sie ein zweites Kind erwartet. Bei einer Pressekonferenz zwei Tage zuvor war davon noch nichts zu erkennen: Sie hatte ihren kleinen Babybauch gekonnt unter einer weiten Jacke versteckt. Die Schwangerschaft im Rahmen des Megaevents bekannt zu geben, war aber wohl nicht von Anfang an ihr Plan: Rihanna erfuhr davon erst nach ihrer Zusage!

Im Interview mit der britischen Vogue erzählte die "Umbrella"-Interpretin, dass sie knapp vier Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes das Angebot, beim Super Bowl zu performen, angenommen hatte. Dass sie nun ihr zweites Baby erwartet, wusste sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht: "Was zum Teufel habe ich mir dabei gedacht? Aber man ist begeistert von so einer Herausforderung, weil man weiß, was der Körper gerade getan hat. Man spürt dieses Gefühl von 'Nichts ist unmöglich'." Da sie zuvor sieben Jahre nicht mehr auf der Bühne gestanden hatte, sei das Ganze für sie umso krasser gewesen.

Rihanna habe beim Super Bowl nur für ihre Bewunderer performen wollen. "Es geht mir wirklich nur darum, zurück auf die Bühne zu kommen – eine verrückte Bühne, auf die man zurückkommt – aber ich mache das wirklich für meine Fans", betonte die 34-Jährige.

Getty Images Rihanna im Februar 2023 in Phoenix, Arizona

Getty Images Rihanna im Februar 2023 in Glendale, Arizona

Backgrid Rihanna und A$AP Rocky vor den Golden Globes 2023

