Verdächtige Blumen: Ist Vanessa Mariposa wieder verliebt?

Ist Vanessa Mariposa (30) wieder verliebt? Die Influencerin war einige Zeit lang gemeinsam mit Diogo Sangre (28) durchs Leben gegangen, bis sie sich im Oktober letzten Jahres trennten. Ob sie wieder neu vergeben ist, verriet die Ex on the Beach-Bekanntheit bislang noch nicht. Doch nun kurbelt sie die Gerüchteküche ordentlich an: Vanessa hat zum Valentinstag einen fetten Blumenstrauß geschenkt bekommen!

In ihrer Instagram-Story teilte das Fitnessmodel das Geschenk, das sie zum Tag der Liebe geschenkt bekommen hat: Vanessa freute sich über einen wunderschönen Blumenstrauß, der mit roten Rosen gespickt war. Dazu hat sie offenbar eine kleine Nachricht bekommen: "Du bist ein Engel auf Erden", stand auf einem Zettelchen geschrieben. Von wem sie diese liebevolle Botschaft bekommen hat, ließ die 30-Jährige allerdings offen.

Schon vor einigen Tagen hatte Vanessa zugegeben, dass sie derzeit sehr glücklich sei. "Liebe Männer, ich bin aktuell nicht daran interessiert, jemanden kennenzulernen, mich mit jemandem zu treffen oder sonst was. Ich weiß das sehr zu schätzen und das soll nicht unhöflich klingen, aber ich bin gerade sehr, sehr glücklich", schrieb sie im Netz.

Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Fitness-Influencerin

Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposas Blumenstrauß

Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa in Unterhose

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de