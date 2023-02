Wegen Dieter Bohlen: Katja Krasavice wollte DSDS verlassen

Werden sich die Wogen zwischen Dieter Bohlen (69) und Katja Krasavice (26) wieder glätten? In der Jubiläumsstaffel von DSDS sitzt die Rapperin Katja neben dem Poptitan Dieter in der Jury. Die beiden schienen sich gut zu verstehen. Nachdem der Musikproduzent die Kandidatin Jill Lange (22) in der Show jedoch sexistisch beleidigte, herrscht Eiszeit zwischen den beiden Juroren. Dieter soll sogar gefordert haben, Katja aus der DSDS-Jury schmeißen zu lassen. Doch der Sender wolle unbedingt an der Musikerin festhalten!

Laut Bild-Informationen habe Katja nach dem Eklat von sich aus angeboten, aus der DSDS-Jury auszusteigen. "Doch das wollte von den Verantwortlichen keiner. Es wäre ja DIE Blamage gewesen", erzählte ein Informant. Der "Onlyfans"-Interpretin mache der Job Spaß, es gäbe keinen Grund, sich zwischen Dieter und Katja zu entscheiden. Die 26-Jährige soll also weiterhin neben Dieter, Pietro Lombardi (30) und Leony Teil der Jury sein.

Dieter hingegen soll befürchten, dass Katja ihn in der Show aufgrund seiner Sprüche vorführe. "Dieter möchte verhindern, in den Liveshows von Katja angegriffen zu werden. Das könne man ja nicht rausschneiden", teilte ein Produktionsmitarbeiter gegenüber Bild mit. Ab dem 1. April sollen Dieter und Katja bei den DSDS-Live-Sendungen nebeneinander hinterm Jurypult sitzen.

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2023

AEDT Katja Krasavice, Musikerin

RTL / Stefan Gregorowius Katja Krasavice, DSDS 2023

