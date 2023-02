Alles für Schönheit? Marc Terenzi lässt sich Gas injizieren

Will Marc Terenzi (44) sich etwa für seine bevorstehende Hochzeit noch mal auffrischen? Der Musiker war der breiten Öffentlichkeit durch seine Realityshow "Sarah and Marc in Love" im Jahr 2008 bekannt geworden. Die Sendung zeigte das Leben des gebürtigen US-Amerikaners und seiner damaligen Frau Sarah Connor (42). Nun will der einstige Dschungelkönig seiner aktuellen Liebsten Verena Kerth (41) bald das Jawort geben. Und ließ davor noch beim Beauty-Doc nachhelfen!

Bei Punkt 7 wurde über den Schönheitseingriff des 44-Jährigen berichtet. Bei der sogenannten Carboxytherapie wird Gas unter die Haut, insbesondere um die Augen gespritzt. Danach soll alles glatter aussehen. Die Augen lassen sich direkt nach so einer Behandlung kaum öffnen, da sie so sehr geschwollen sind. Doch das machte dem Team-5ünf-Sänger offenbar nichts aus: "Sieht krass aus, aber fühlt sich komischerweise gut an." Seine Verena verglich Marcs Aussehen nach der Spritze lachend mit Homer Simpson.

Marcs Liebste hatte Bild zuletzt verraten, dass die geplante Trauung möglicherweise in Hamburg stattfinden werde. "Hier habe ich Marc ja das erste Mal bei Olivia Jones (53) auf dem Kiez geküsst. Wir haben unheimlich viele Freunde in Hamburg", hatte die 41-Jährige ausgeplaudert.

