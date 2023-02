Steht Marc Terenzi und Verena Kerths Hochzeits-Location?

Wo werden Marc Terenzi (44) und Verena Kerth (41) sich das Jawort geben? Die Moderatorin und der Musiker sind seit knapp einem halben Jahr ein Paar. Anscheinend ist sich der Sänger mit seiner Partnerin aber schon nach dieser relativ kurzen Zeit ganz sicher: Direkt nach dem Dschungelcamp-Rauswurf der Blondine machte er ihr einen romantischen Heiratsantrag im TV. Nun steht die Planung an – Marc und Verena haben sich schon Gedanken darüber gemacht, wo die Hochzeit stattfinden soll!

Verena erzählte Bild, dass Hamburg auf jeden Fall eine Option sei: "Hier habe ich Marc ja das erste Mal bei Olivia Jones (53) auf dem Kiez geküsst. Wir haben unheimlich viele Freunde in Hamburg. Wo wir genau heiraten, steht noch nicht fest. Marc hat da ja auch noch ein Wörtchen mitzureden." Eins sei aber sicher: Marc möchte seinen Junggesellenabschied in der Hansestadt feiern. Außerdem wolle das Paar sich von dem Wirt der Kneipe Zur Ritze in dessen Maybach zum Altar chauffieren lassen.

Das ist aber lange noch nicht alles. Die beiden Reality-TV-Stars könnten sich sogar vorstellen, ihren Lebensmittelpunkt in die wunderschöne Hafenstadt zu verlegen: "Wir wollen sogar nach Hamburg ziehen", plauderte Marc im weiteren Gespräch noch aus.

Anzeige

RTL Marc Terenzi und Verena Kerths Verlobung im Januar 2023 in Australien

Anzeige

ActionPress Marc Terenzi und Verena Kerth im Februar 2023 in Hamburg

Anzeige

Action Press / Essler, Christian Verena Kerth und Marc Terenzi bei der Eröffnung des Brautladens Soulmaid in Dresden im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de