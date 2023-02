"Are You The One?"-Max und Caroline streiten sich wegen Geld

Diese Show ist wohl noch nicht zu Ende! Bei Are You The One? gab es in diesem Jahr ein Dreier-"Perfect Match" – Caroline, Ken und Max mussten folglich frühzeitig die Villa verlassen. Schon während der Show war bemerkbar, dass Max und Caroline sich nicht allzu gut leiden können, auch wenn sie sich anfangs gegenseitig angenähert hatten. Nach der Veröffentlichung der letzten Folge der diesjährigen Staffel klären Max und Caroline ihre Streitigkeiten weiter öffentlich.

Begonnen hat das Drama, als Caroline in ihrer Instagram-Story auf die Frage antwortete, ob sie Max ein Teil ihres Geldes abgegeben habe – dieser bekommt als zweites Match der Frau leider erst mal nichts vom Gewinn ab. "Würdet ihr jemandem Geld überweisen, der respektlos zu euch war?", schrieb sie, während sie ein Selfie mit Mittelfinger teilte. Das ließ Max sich nicht auf sich sitzen. "Ich glaube, ich war in der AYTO Villa mit einer der Korrektesten zu den Leuten. Ich habe keine Spielchen mit irgendjemandem gespielt", verteidigte er sich.

Doch auch dieses Statement konnte Caroline wohl nicht einfach so auf sich sitzen lassen und verfasste ein langes Statement in ihrer Story. "Man kann es immer so hinstellen, wie es für einen am besten passt", lautete nur ein genervter Satz daraus.

Instagram / max_stiennon Maximilian Stiennon, "Are You The One?"-Teilnehmer

Instagram / carlielybra Caroline, "Are You The One?"-Teilnehmerin

Instagram / max_stiennon Maximilian Stiennon im Dezember 2022

