Er knutschte im TV: Ehe-Krise bei Chiara Ferragni und Fedez?

Gibt es etwa Ärger im Hause Ferragnez? Chiara Ferragni (35) und ihr Ehemann Fedez (33) gelten in Italien als Adelsfamilie der sozialen Medien. Bereits zu Beginn vergangenen Jahres verkündete das Paar, wegen Eheproblemen eine Paartherapie zu machen. Fans dürfen sich seither aber auf Social Media über süße Schnappschüsse und Liebeserklärungen freuen. Nun sollen die beiden sich ordentlich gezofft haben! Beim italienischen Musikwettbewerb Festival di Sanremo feierte die Influencerin ihr Debüt als Moderatorin. Ist Chiara sauer, weil Fedez ihr die Show gestohlen hat?

Chiara hatte die Ehre, an zwei Abenden das Publikum des Eurovision Song Contest-Vorläufers als Co-Moderatorin zu begeistern. Ihr großer Moment soll aber von ihrem Ehemann überschattet worden sein: Ein TikTok-Video zeigt, wie die beiden sich während einer Werbepause zoffen. "Was hast du dir dabei gedacht?", rief die Bloggerin laut italienischen Medien. Im Netz wird spekuliert, Chiara sei sauer, weil Fedez ihr zuvor die Show gestohlen habe. Nachdem der Rapper bereits zwei Auftritte im Rahmen des Festivals hinter sich hatte, zog Sänger Rosa Chemical ihn auf die Bühne und die beiden tauschten einen innigen Kuss aus.

Fedez soll später am Abend alleine bei einer Aftershow-Party aufgetaucht sein – für ihre Fans die eindeutige Bestätigung einer ernsten Krise. Doch das war nicht das einzige Indiz: Der Musiker hielt sich seither auf Social Media eher zurück. Seine Ehefrau zeigte sich auf einem Selfie im Bett liegend. "Sie ist wütend auf Fedez, das sieht man am Selfie", verkündete ein Kommentar. Eine besorgte Italienerin rief sogar zu einer Kundgebung in Mailand auf, um die Familie Ferragnez zu unterstützen.

Anzeige

Maurizio D'avanzo / ipa-agency / ActionPress Chiara Ferragni und Fedez beim Festival di Sanremo

Anzeige

Maurizio D'avanzo / ipa-agency / ActionPress Fedez und Rosa Chemical, Sanremo 2023

Anzeige

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de